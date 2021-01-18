"Укрзализныця" вынесла на обсуждение проект движения поездов со скоростью до 350 км/ч, которые свяжут Киев и крупнейшие города Украины. Сейчас ищут инвесторов для реализации проекта.

Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.

Как рассказал глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак, у ведомства есть проект скоростного сообщения по направлениям из Киева во Львов, Харьков и Одессу.

"Для этого нам нужны инвестиции, сами мы этот проект не преодолеем, поэтому нужен инвестор, который заинтересован в концессионном подходе", - рассказал Жмак и добавил, что уже есть заинтересованные участники.

По словам Жмака, единственный путь привлечь необходимые финансовые инвестиции для проекта - это концессия, и прежде всего речь идет о концессии вокзалов.

"Сейчас мы говорим о 7 вокзалахв, возможно, еще присоединится Львов. Их хотят обустроить "по европейскому образцу", - сказал Владимир Жмак.

По его словам, вокзалы хотят превратить в подобие торговых центров.

"Для пассажиров и для Укрзализныци на вокзале нужна колея, зал ожидания и два офиса для продажи билетов. Все остальное будет торговым центром. Мы хотим сделать вокзалы по европейскому образцу, когда до 60% посетителей вокзалов не является пассажирами, а приходят туда, как в торговый центр ", - объяснил Владимир Жмак.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" решила продавать билеты на поезда через Viber и Telegram.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" планирует восстановить сообщение с территориями, прилегающими к Крыму.