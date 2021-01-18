19 января празднуется Крещение Господне. А сегодня, в Крещенский сочельник, верующие интересуются, где и когда можно набрать святую воду.

Считается, что крещенская вода обладает целебными свойствами: смывает сглаз, порчу и болезни с человека, успокаивает маленьких детей. Очищает она и жилье человека. Для этого нужно движениями в виде креста трижды побрызгать ее на углы в каждой комнате.

Лучше всего святую воду набирать после церковной службы. Она проводится вечером 18 января и утром 19 января.

В разных храмах время начала крещенской службы отличается. Рекомендовано присутствовать на ней с другими верующими, помолиться. Воду священник освятит в самом конце, после чего ее смогут набрать все желающие.

Помимо этого, священнослужитель будет освящать воду в проруби и других водоемах - там, где люди окунаются в купель. Оттуда можно набрать святую воду в пластиковые бутылки и забрать с собой домой.

Итого: вода, набранная в Крещенский сочельник 18 января и в сам праздник 19 января, обладает одинаковыми свойствами с точки зрения православия.

Следующий вариант - некоторые наливают святую воду из-под крана. Все дело в том, что в последние годы во многих городах освящают водохранилища, откуда вода поступает в квартиры местных жителей. Таким образом, она тоже так или иначе тоже освященная. В ней искупаются и набирают для других нужд утром 19-го января.

Еще один распространенный вопрос от читателей, можно ли самостоятельно освятить воду в домашних условиях? В целом, да, но есть нюансы. Церковь считает, что сами святую воду могут "делать" те, кто не может посетить службу в храме. Например, кто находится в отдаленном месте, кто ограничен в движениях и по другим уважительным причинам.

Для того, чтобы получить святую воду в домашних условиях, нужно три раза прочитать молитву водокрещения, которую мы публикуем ниже. В завершении важно три раза покреститься.

Человек, делающий это, должен сам быть крещенным, с чистой душой. Нужно, чтобы рядом присутствовал еще минимум один человек - чтобы не возникла гордыня.

Жители сельской местности также верят, что вся вода, которая стояла под открытом небом всю ночь с 18 на 19 января, является святой. Поэтому из частных домов выносят ведра на улицу, а утром забирают, чтобы пользоваться на протяжении всего года.

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