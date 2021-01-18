В понедельник, 18 января, у здания Капитолия США, где проходит репетиция инаугурации избранного президента Джо Байдена, заметили клубы дыма и услышали сигнал тревоги.

Как сообщает Reuters, здание Капитолия заблокировали из-за "угрозы безопасности", закрыв его на вход и выход. В этот день там проходила репетиция инаугурации Джо Байдена.

Возгорание произошло неподалеку от Капитолия, за пределами парламентского комплекса. Пожарная служба Вашингтона сообщила, что огонь потушен, пострадавших нет.

Пожарную тревогу в Капитолии включили из-за пожара в месте, где ночевали бездомные, уточнило позже местное ТВ.

По данным издания, все участники репетиции инаугурации Байдена были эвакуированы.

Напомним, инаугурация Байдена состоится 20 января. Сенаторов предупредили, что сторонники Дональда Трампа хотят взять Капитолий штурмом в этот день.

Также мы писали, что в Вашингтоне усиливают безопасность перед инаугурацией Байдена. Секретная служба США расширила запретную для движения зону из-за чего к путь к Белому дому закрыт на километры. Кроме того, в преддверии инаугурации в столице США продолжают возводить ограждения, устанавливают новые пункты пропуска с металлоискателями.