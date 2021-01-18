Один человек погиб и восемь обратились за помощью к медикам в результате схода снежной лавины на российском горнолыжном курорте. Инцидент произошел на Домбае в Карачаево-Черкессии днем в понедельник, 18 января. Информация о сходе лавины поступила спасателям в 13:30. По предварительной информации, под нее попали два вагончика (пункт проката горнолыжного снаряжения), также повреждено кафе. Об этом пишут российские СМИ.

В момент происшествия на горнолыжной трассе могли находиться от четырех до 12 человек

Источник "Интерфакса" сообщил, что среди тех, кто оказался под снегом, есть дети. По его словам, не удается установить связь с порядка 20 людьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КЧР, Россия (@kchr09)

Ранее "Страна" при схождении лавины в Норильске погибли три человека.

Также мы сообщали, что спасатели предупредили о высокой вероятности схода лавин в Карпатах.