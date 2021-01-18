Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский собрал пресс-конференцию по поводу введения США в отношении него санкций из-за "вмешательства в выборы".

Мероприятие проходит в понедельник, 18 января, в Киеве.

В ходе пресс-конференции адвокат Дубинского Татьяна Костина заявила, что обвинения в адрес ее подзащитного касательно вмешательства в избирательную кампанию в США это дело рук "Центра противодействия коррупции", которым руководит активист Виталий Шабунин.

"К сожалению, ложные доносы "шабунят" и всех остальных подобных аферистов, по поводу, якобы моей связи с Деркачем, временно, в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу. В очередной раз заявляю о том, что я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы и никогда не имел отношения к обнародованию или прочим подобным действиям так называемых пленок Порошенко-Байдена (которые обнародовал Деркач - Ред.). Шабунята победили, но это временная победа, умерен, что спустя время победа будет за мной", - заявил Дубинский.

Также он заявил, что он подаст в суд на Центр противодействия коррупции, а также потребует возбуждения уголовных дел против руководителей ЦПК Шабунина и Дарьи Каленюк по статье государственная измена.

"Когда они обращаются с доносами против украинских народных депутатов и требует ввести против них санкции - это государственная измена и подрыв суверенитета страны", - заявил адвокат Костина.

Также, по словам нардепа, он ранее публично возмущался, что его имя использовал депутат Андрей Деркач в своей презентации, посвященной опубликованным "пленкам" и показал видео на эту тему.

Дубинский сказал, что на единственной совместной с Деркачем пресс-конференции "слуга народа" заявил, что не собирается вмешиваться в американские выборы.

Кроме того, по мнению нардепа, тот факт, что его фракция не собирается на заседание, чтобы рассмотреть вопрос санкций, может говорить о возможных "очень тяжелых последствиях и для фракции и для президента" Владимира Зеленского.

Помимо этого Дубинский добавил, что встречался с личным адвокатом действующего президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани всего один раз и в ходе их разговора не шла речь о вмешательстве в американские выборы.

Напомним, неделю назад Минфин США опубликовал заявление о санкциях против семерых украинцев и четырех компаний, которые якобы участвовали в публикации "пленок Деркача" и разоблачении действий Демпартии в Украине. В их число попал нардеп Александр Дубинский.

"Страна" подробно разбиралась, почему США ввели санкции против украинцев, говоривших о внешнем управлении.

Также мы писали о том, что 15 января сайт нардепа Александра Дубинского оказался заблокирован. К нему не было доступа из Украины и других стран. После этого Дубинский потребовал созвать внеочередное заседание "Слуг народа", однако Арахамия заявил, что данный вопрос будет рассмотрен "вместе с другими вопросами повестки дня", а специально созывать нардепов для этого не будут.