Арестованный решением суда на 30 дней российский оппозиционер Алексей Навальный будет заключен под стражу в СИЗО Зеленограда (один из 12 админокругов Москвы, расположен в 37 км от центра столицы РФ).

Об этом в эфире "Дождя" сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачева.

Напомним, Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером 17 января сразу после прибытия из Германии в Москву. С лета 2020 года находился в Германии. Туда его привезли в конце августа, после того как он потерял создание во время перелета из Томска в Москву.

Европейские и британские эксперты после изучения анализов пришли к выводу, что политика отравили "Новичком". Решение о возвращении в Россию Навальный принял в январе 2021 года. 17-го числа он прибыл в московский аэропорт, где его задержали.

Также мы сообщали, что Навальный сразу после ареста призвал россиян выходить на улицы с протестами.