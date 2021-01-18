В Турции на 28-летнюю украинку Анну Бутим в торговом центре с ножом напал муж из-за ревности. В результате, он изуродовал ей лицо. Сейчас девушка находится в больнице.

Об этом сообщило издание Hurriyet.

Инцидент произошел в пригороде Стамбула Бакиркее, в торговом центре Бешикташ. Мужчина напал на Анну и порезал ей ножом лицо. Девушка заявила, что сейчас они находятся в процессе развода и рассказала подробности страшного инцидента.

"Это сделал мой бывший муж. Я подала на развод. Он угрожал мне. Он хотел убить меня. Он не знал моего адреса. Моя сестра пришла ко мне, и мы выложили фото в Instagram. Было только фото, мы не написали, где мы находимся. Он увидел это в Instagram и прибежал к торговому центру", - сказала она.

Сейчас девушка находится в больнице, правая сторона ее лица вся в бинтах после ранений.

Позже правоохранители задержали подозреваемого в нанесении ран девушке мужчину. В своем заявлении в полицию он подтвердил, что явился на место происшествия после публикации в социальных сетях. Также он признался, что напал на бывшую супругу.

"Человек по имени Месут Озтюркмен, который, как было установлено, совершил упомянутый инцидент, был задержан с поличным и взят под стражу. Исследования показали, что инцидент произошел из-за ревности", - рассказали в полиции.

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