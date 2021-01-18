Офис президента планирует пригласить новоизбранного президента США Джо Байдена в Украину на празднование 30-летия Независимости 24 августа 2021 года.

Об этом рассказал замглавы ОП Игорь Жовква в интервью ТСН.

"Конечно, будем приглашать. Как и в других мировых лидеров. У нас также есть и другие крупные события этого года, на которые мы будем приглашать мировых лидеров. Это и саммит Крымской платформы. И, например , 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра. Поэтому, у нас есть куда приглашать иностранных лидеров, в том числе президента США. Безусловно, я уверен, что визит президента Байдена - это также вопрос недалекого будущего", - рассказал Жовква.

Также он напомнил, что в Офисе президента скоро начнут готовить визит президента Владимира Зеленского в США.

"Такой визит мы готовим, паузы у нас не было. Когда новая американская администрация полноценно приступит к исполнению своих обязанностей, включая высших должностных лиц, госсекретаря, соответствующих помощников и его заместителей, и других министров, они подхватят эту тему, и будем этот визит готовить", - объяснил ситуацию Жовква.

По его словам, из-за пандемии коронавируса путешествия президента по миру сейчас затруднены.

"Возможность физических визитов, мягко говоря, очень ограничена. К тому же, вы уже упомянули о внутриполитической ситуации в США. Это также отдельная история. Опять же, я не очень люблю концентрироваться на датах. Давайте концентрироваться на содержании подготовки. Я уверен, что как только этот визит будет содержательно подготовлен обеими сторонами, и Украиной, и Штатами, сразу появится дата", - сказал замглавы ОП.

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