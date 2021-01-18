Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал появление в украинском информационном пространстве новостей о задержании и аресте российского оппозиционера Алексея Навального.

Омеляну это, судя по всему, не понравилось. Он пишет, что касательно России его интересует только ее распад и выплата "новообразованными республиками" контрибуций Украине за "оккупации и убийства".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"С территории Московии меня интересуют только две новости: распад на 10-15 государств и кто из этих новообразованных республик нам вернет похищенные ценности и заплатит контрибуцию за столетние оккупации и убийства. Именно над такой повесткой дня стоит украинцам сконцентрироваться, а дальше, за Уралом, обломки империи пусть сами с Китаем разбираются. Потому что Украина - это Европа", - написал бывший министр.

В комментариях под постом Омеляна не все, мягко говоря, согласились с его позицией.

"Развалятся, развалятся. Главное пилюли вовремя пейте", - пошутил один из пользователей сети.

"Ты лучше расскажи сколько бюджетных, "гиперлуповых" денег освоил? покайся публично, инфраструктурный наш..." - вспоминает пользователь историю с планами Омеляна по строительству скоростной транспортной системы Hyperloop в Украине.

Прокомментировал пост Омеляна и журналист Вячеслав Чечило.

"Страшно не то, что они это несут. Страшно то, что это новая норма. Что это ободряемая и поощряемая в стране модель поведения для политика. Кстати, супруга Омеляна - дизайнер, до последнего времени продававшая свою одежду в России. Т.е. они сами ни на минуту не верят в то г@вно, которое скармливают электорату. Кто бы сомневался", - написал Чечило.

Напомним, в декабре экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян стал членом политической партии "Европейская солидарность", которую возглавляет бывший президент Украины Петр Порошенко.

До этого он открыто критиковал президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее мы писали, что история с Навальным, к которой косвенно апеллирует Омелян, завершилась арестом российского оппозиционера на 30 суток. Блогер призвал граждан выходить на улицы с протестами.