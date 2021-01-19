Сегодня, 19 января, православные отмечают Крещение Господне.

Большой православный праздник посвящен крещению в воде Иордана Иисуса Христа. Считается, что ночью вода, которая находится под открытым небо, освящается. Именно поэтому верующие купаются в проруби, чтобы очистится.

Также сегодня после службы в храме и с наступления полуночи домой набирают святую воду. Затем на протяжении года нею умываются от сглаза, недомогания. Такой водой окропляют дом, чтобы нечистая сила и все плохое его покинули.

В этот день православные христиане поздравляют друг друга с Крещением. В первую очередь принято желать здоровья и долголетия. Еще призывают мир, добро, хорошие помыслы, успех в делах, благосостояние, уверенность в завтрашнем дне, целеустремленность, любовь, пополнение в семье и многое другое.

"Страна" публикует красочные открытки и поздравления, которые сегодня можно отправить своим друзьям, близким, коллегам и опубликовать в социальных сетях.