После ареста российского оппозиционера Алексея Навального, появилось видео с его обращением, в котором он призывает россиян выходить на протесты. Обращение записано в здании химкинского отделения полиции, где проходило выездное заседание суда.

"Я вас призываю: не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас так много, что если мы захотим чего-то добиться, мы этого добьемся!" - говорит оппозиционер.

"Штабы Навального начали подготовку к митингам. 23 января большие акции в поддержку Алексея Навального пройдут по всей России", - говорится в сообщении телеграм-канала NEXTA Live.

Напомним, российский оппозиционер с лета 2020 года находился в Германии. Туда его привезли в конце августа, после того как он потерял создание во время перелета из Томска в Москву. Европейские и британские эксперты после изучения анализов пришли к выводу, что политика отравили "Новичком". Решение о возвращении в Россию Навальный принял в январе 2021 года. 17-го числа он прибыл в московский аэропорт, где его задержали.

"Страна" подробно писала о том, почему Навального задержали сразу по прилету в Москву и что будет дальше в России.

Также мы сообщали, что суд арестовал Навального на 30 дней.