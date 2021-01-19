Во вторник, 19 января, на водоемах Украины дежурят почти 2 тысячи спасателей и 375 единиц техники ГСЧС. Они будут следят за безопасностью во время Крещенских купаний.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"19 января в Украине отмечается один из важнейших религиозных праздников - Крещение. Традиционно в этот день люди отправятся к водоемам, чтобы окунуться в ледяную воду. Для того, чтобы избежать при этом чрезвычайных происшествий, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники", - сообщили в ГСЧС.

Всего на водоемах страны установлено более 600 спасательных постов со средствами спасения людей.

Напомним, "Страна" писала о том, где купаться на Крещение в Киеве и как на это повлияет локдаун.

Также мы сообщали, что в МОЗ дали украинцам советы, как правильно готовиться к купанию на Крещение.