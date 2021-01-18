В Донецкой области полицейский застрелил 66-летнего Владимира Мигоцкого. Пресс-служба Мариупольской полиции в официальном сообщении рассказала, что полицейский открыл стрельбу якобы из-за того, что водитель "Газели" начал уезжать на автомобиле и наехал на полицейского. А также, что убитый был "черным лесорубом".

Впрочем, уже после этого сообщения, появилась информация ГУНП в Донецкой области, что по факту этого случая, открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины – убийство, а также по ст.365, ч.3 – превышение власти или служебных полномочий.

"Страна" поговорила с сыном погибшего Антоном Мигоцким, который был на месте убийства, и выяснила подробности трагедии.

"Вечером того дня мне позвонил мой товарищ и попросил помощи – его "Лада" застряла в снежных заносах в полях. Я взял двоих друзей и выехал на "Газели" на помощь. Под селом Сартана, возле шлаковой горы, загрузил несколько деревянных поленьев акации, которые валялись у дороги, чтобы подложить их под колеса застрявшей машины, когда будем вытягивать.

Подъезжая к полю, меня остановила машина с гражданскими номерами. Оттуда выскочили двое человек – полицейский в форме и гражданский. Человек одетый в гражданскую одежду, представился как начальник Кальмиуского отдела полиции. Они сразу же обвинили нас в том, что мы незаконно пилили дрова.

Хотя в кузове "Газели" кроме нескольких деревянных чурок не было ни пилы, ни топора. Мне совершенно не нужно пилить дрова, я вполне обеспечен и достаточно зарабатываю. Затем полицейские вызвали патрульных. Кроме полицейских подъехали еще какие-то военные, с автоматами и даже снайперской винтовкой!

Среди военных был даже какой-то генерал, который с места в карьер начал кричать, мол, это его земля, его дрова и он не позволит воровать лес с его посадок. Все мои уверения, что мы не пилили деревья, а просто подобрали несколько чурок для помощи друзьям, никто не хотел слушать.

Поэтому я позвонил своему отцу, Владимиру Мигоцкому и попросил его приехать – помочь разобраться в ситуации. Папа приехал со своими двумя друзьями и потребовал у полицейских внятно пояснить ситуацию.

Ему сказали, что мы и наши автомобили арестованы, и нас на трое суток задержат. Тогда папа попросил полицейских показать видео с доказательствами, что я и мои друзья "пилили деревья". Конечно, таких доказательств у полицейских не было. Папа сел за руль "Газели" и предложил полицейским проехать в городское управление полиции и уже там разбираться.

Когда он тронулся с места, заместитель начальника Кальмиуского райотдела полиции приказал открыть огонь патрульному.

Полицейский тут же дал прицельную очередь из автомата по кабине Газели, без всяких предупредительных выстрелов в воздух. Девять выстрелов было! Я начал кричать, но полицейского это не остановило. Хотя они видели, что "Газель" на газе, пуля могла взорвать машину. После стрельбы машина остановилась, я подскочил к кабине и увидел, что отец тяжело ранен в шею. Его друг, дядя Саша, детский хирург, попытался оказать срочную помощь. Но уже через несколько минут сказал, что папа умер. Полицейские помощь даже не пытались оказать", - рассказал Антон Мигоцкий.

К слову, погибший в свое время был основателем Киевского рынка в Мариуполе, а также помогал православной церкви строить храм. То есть, сын и отец Мигоцкие из состоятельной семьи.

И воровать дрова им незачем. Антон Мигоцкий заявил "Стране", что его семья будет подавать иск в суд на убившего главу семьи полицейского.

"Кроме стрелявшего полицейского должен понести наказание и полицейский офицер, который отдал приказ открыть огонь по машине", - считает сын погибшего.

Ранее мы поделились фотографиями с места происшествия и приводили изначальную версию правоохранителей касательно тех событий.