Бывший народный депутат от фракции "Народный фронт" Евгений Дейдей опроверг информацию о расставании с супругой Дариной, заявив, что слово "развод" касается не только семьи.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Спешу кого обрадовать, кого огорчить, но слово "развод" - не всегда касается семьи. Как можно потерять половину себя? Спасибо, любимая Дарина Дейдей, что ты у меня есть, была и, даст Бог, всю жизнь будешь", - написал экс-нардеп.

Напомним, утром 18 января Дейдей написал там же, в своем Фейсбуке, о разводе. "Самая радостная в жизни новость это развод", - написал он и добавил к этому сообщению много смайликов.

Также сегодня у Дарины Дейдей (девичья фамилия Ледовских) в Facebook появился новый статус - "в разводе", однако спустя несколько часов она его поменяла на "в браке с Евгением Дейдеем".

Дарина Дейдей за несколько часов также изменил свой статус

Напомним, с Ледовских у Дейдея уже второй брак. 11 апреля 2018 года он развелся со скандалом со своей первой супругой Ингой, с которой был в браке 10 лет. Он также рассказывал нашему изданию, что встречался с Дариной с ноября 2017 года. "Когда я начинал встречаться с Дариной, то со своей бывшей супругой (Ингой - Ред.) уже не жил вместе. Никто никого не обманывал", - говорил он.

Женился во второй раз нардеп через неделю после развода, а вскоре у них родился сын.