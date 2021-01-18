37-летняя Елена Шевченко возглавила фракцию "За майбутнє" Черкасского горсовета. Фото: Facebook

В понедельник, 18 января, умерла глава фракции "За майбутнє" в Черкасском горсовете 37-летняя Елена Шевченко.

Об этом сообщает народный депутат Ирина Суслова на своей странице в Facebook.

"Сегодня преждевременно ушла в вечность Елена Шевченко. Мой дорогой друг, светлый человек, очень талантливая, перспективная, одаренная девочка. Ее любили, уважали, верили и восхищались", - рассказывает девушка.

Отметим, что Елена Шевченко возглавила фракцию "За майбутнє" Черкасского горсовета, была заместителем директора департамента финансовой политики.

Причины ее смерти пока неизвестны.
Сегодня преждевременно ушел в вечность Елена Шевченко
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