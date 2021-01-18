В понедельник, 18 января, умерла глава фракции "За майбутнє" в Черкасском горсовете 37-летняя Елена Шевченко.

Об этом сообщает народный депутат Ирина Суслова на своей странице в Facebook.

"Сегодня преждевременно ушла в вечность Елена Шевченко. Мой дорогой друг, светлый человек, очень талантливая, перспективная, одаренная девочка. Ее любили, уважали, верили и восхищались", - рассказывает девушка.

Отметим, что Елена Шевченко возглавила фракцию "За майбутнє" Черкасского горсовета, была заместителем директора департамента финансовой политики.

Причины ее смерти пока неизвестны.



Ранее "Страна" сообщала, что умер глава Edmond de Rothschild Group банкир Бенджамин де Ротшильд. Он скончался из-за сердечного приступа в своем поместье в швейцарском Преньи.

Также напомним, что умер юрист из ближайшего окружения президента Украины. В частности, консультировал студию "Квартал 95" и был одним из спонсоров президентской кампании Зеленского.