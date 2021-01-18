Вернувшегося накануне в Москву и задержанного в аэропорту Шереметьево российского оппозиционера Алексея Навального суд арестовал на 30 суток - до 15 февраля.

Заседание суда было выездным и проходило прямо в здании химкинского отделения полиции.

Навальный просидит за решеткой до второго суда, который состоится 29 января.

"И этот второй суд будет куда важнее: там будут решать, заменить ли Навальному его условный срок на реальный. Ходатайство подала Федеральная служба исполнения наказаний. Если его удовлетворят, оппозиционер может отправиться на несколько лет в колонию", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Навального объявили в федеральный розыск в конце декабря 2020 года за нарушение условий испытательного срока, назначенного ему по делу "Ив Роше". Находясь в Берлине на лечении, он не мог регулярно отмечаться в российской полиции. Однако во ФСИН подчеркнули, что Навальный несколько раз пропустил обязательную регистрацию еще до своей болезни.

Напомним, российский оппозиционер с лета 2020 года находился в Германии. Туда его привезли в конце августа, после того как он потерял создание во время перелета из Томска в Москву. Европейские и британские эксперты после изучения анализов пришли к выводу, что политика отравили "Новичком". Решение о возвращении в Россию Навальный принял в январе 2021 года. 17-го числа он прибыл в московский аэропорт, где его задержали.

"Страна" подробно писала о том, почему Навального задержали сразу по прилету в Москву и что будет дальше в России.

Также мы сообщали, что МИД Украины осудил Россию за задержание Навального.