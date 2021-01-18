В Верховную Раду внесли законопроект, предлагающий отменить перенос рабочих и праздничных дней в Украине. Соавтором документа является нардеп от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Всего над документом работали 15 народных депутатов. Законопроект №4597 уже зарегистрирован в парламенте.

"Мой законопроект отнимает у Кабинета Министров право переносить рабочие дни. Ну и, соответственно, перенос праздничных дней является следствием переноса рабочих дней", - сказала Третьякова.

По ее словам, предлагается запретить работодателям в организациях, которые работают в пятидневном графике, переносить рабочие дни так, чтобы неделя становилась шестидневной, без разрешения каждого сотрудника. Соответствующие изменения планируют внести в статью 67 Кодекса законов о труде.

Нардепы утверждают, что перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей неделе, иногда - два раза в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника, который не может быть снижен.

Авторы документа считают, что избыточное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнес потенциала Украины в мире. Указывается также, что в странах Европейского союза практики переноса рабочих дней нет.

На данный момент же правительство может рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций переносить выходные и рабочие дни для работников, которым установлена ​​пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

Напомним, в прошлом году Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети "очень низкого качества".

Также мы писали о том, что после скандала с детьми безработных низкого качества Третьякова пожаловалась на маленькую зарплату депутатов Рады.