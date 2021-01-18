"Мир на грани морального провала". Глава ВОЗ сообщил о неравномерном распределении вакцин от Covid-19
Мир оказался на грани "катастрофического морального провала" из-за неравномерного распространения вакцины от коронавирусной болезни в различных странах. Одно из самых бедных государств мира получило всего 25 доз препарата.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.
"Я должен быть откровенным: мир находится на грани катастрофического морального провала. И цена этого провала будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира", - заявил руководитель организации.
По оценкам ВОЗ, по меньшей мере 49 стран с высокими доходами получили более 39 миллионов доз вакцины от Covid-19.
"И лишь 25 доз были переданы одной из стран с наименьшими доходами. Не 25 миллионов, не 25 тысяч, 25", - добавил Гебреисус.
Он также заявил, что несмотря на внешнюю поддержку равноправного распределения вакцин, некоторые страны и компании продолжают приоритетно заключать двухсторонние сделки в обход глобальной инициативы COVAX, цель которой заключается в предоставлении равного доступа всех слоев населения планеты к вакцинам. Тем временем компании поднимают цены и пытаются "влезть в начало очереди".
LIVE: @DrTedros' opening remarks at the #EB148. https://t.co/9HyDVXgyUT— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 18, 2021
По прогнозам главного научного сотрудника ВОЗ Сумии Сваминатан, вакцинация не успеет в 2021 году создать коллективный иммунитет от коронавируса для человечества.
Тем временем Украина все еще не получила вакцину от коронавирусной болезни. Первые поставки китайского препарата на территорию страны ожидаются в феврале.