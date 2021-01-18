Мир оказался на грани "катастрофического морального провала" из-за неравномерного распространения вакцины от коронавирусной болезни в различных странах. Одно из самых бедных государств мира получило всего 25 доз препарата.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.



"Я должен быть откровенным: мир находится на грани катастрофического морального провала. И цена этого провала будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира", - заявил руководитель организации.

По оценкам ВОЗ, по меньшей мере 49 стран с высокими доходами получили более 39 миллионов доз вакцины от Covid-19.

"И лишь 25 доз были переданы одной из стран с наименьшими доходами. Не 25 миллионов, не 25 тысяч, 25", - добавил Гебреисус.

Он также заявил, что несмотря на внешнюю поддержку равноправного распределения вакцин, некоторые страны и компании продолжают приоритетно заключать двухсторонние сделки в обход глобальной инициативы COVAX, цель которой заключается в предоставлении равного доступа всех слоев населения планеты к вакцинам. Тем временем компании поднимают цены и пытаются "влезть в начало очереди".

По прогнозам главного научного сотрудника ВОЗ Сумии Сваминатан, вакцинация не успеет в 2021 году создать коллективный иммунитет от коронавируса для человечества.

Тем временем Украина все еще не получила вакцину от коронавирусной болезни. Первые поставки китайского препарата на территорию страны ожидаются в феврале.