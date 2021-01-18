В понедельник, 18 января, Государственная служба статистики обнародовала данные по демографической ситуации в Украине за январь-ноябрь 2020 года. Смертность населения во время пандемии коронавируса Covid-19 к концу года превысила уровень 2019 года.

Об этом сообщает Госстат.

По их данным, всего с начала года в Украине умерло 549 172 человек. Это на 15 408 смертей (или 2,8%) больше, чем за январь-ноябрь 2019 года, когда умерло 533 764 человек.

В частности, только за один ноябрь в Украине умерло 63 438 человек. Смертность превысила прошлогоднюю на 16 452 человек (в ноябре 2019 года умерло 46 986 человек).

Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 268 899 человек (в прошлом году - 286 777), миграционный прирост составил 7 783 человек (в прошлом году - 16 456).



В госслужбе добавили, что численность наличного населения в Украине на 1 декабря 2020 года составляла 41 629 926 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 272 490 человек, в том числе за ноябрь - на 40 886 человек.



Как сообщала "Страна", в Европе также регистрируют быстрый рост заболеваемости и смертности от коронавируса вследствие осложнений.

Также напомним, что в Киеве посчитали три варианта роста смертности от коронавируса в Украине. Аналитики заявляют, что массовые прививки от коронавируса не спасут Украину от эпидемии.