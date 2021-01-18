В понедельник, 18 января состоялась пресс-конференция касательно новых подробностей дела в отношении скандального застройщика Максима Микитася.



Организаторами пресс-конференции выступили защитники Микитася Артур Габриелян, адвокат Олег Веремеенко и Евгений Грушовец.



Они повторили те же тезисы, которые озвучивали во время судебного процесса по избранию меры пресечения Максиму Микитасю - они считают, что последнее подозрение – в похищении юриста и выбивании долгов – предъявлено ему незаконно.

Напомним, что Микитася, который обвиняется в ряде коррупционных преступлений, выпустили по договоренности с НАБУ и САП из СИЗО после того, как он дал показания против замглавы Офиса Президента Олега Татарова.

События касаются содействия в получении экспертизы и предоставления за это скидки на паркоместо эксперту.

Все это происходило в 2017 году, когда Татаров был адвокатом, но заинтересовало НАБУ лишь в конце 2020-го, после резких заявлений Олега Татарова против главы НАБУ Артема Сытника.

После освобождения из-под стражи, Микитасю сообщили о новом подозрении – в организации похищения и вымогательстве у юриста Олега Мирошниченко, который ранее на него работал, несуществующего долга в $800 тысяч. По этому делу Микитася снова арестовали, и его адвокаты сейчас обжалуют это решение суда.

Их основные аргументы сводятся к тому, что переписка и телефонные соединения между Микитасем, обвиняемым в убийстве Газиевым (который находясь в СИЗО якобы помогал организовать похищение) и исполнителями – сфальсифицирована неким агентом МВД или СБУ, который сам участвовал в похищении.

Прямо на пресс-конференции адвокат Евгений Грушовец попытался с помощью нескольких телефонов продемонстрировать как может быть подменен номер и имя абонента, но из-за технических заминок трудно было понять задумку этого эксперимента.

Адвокат кому-то говорил в микрофон фразы "морковки сварились" и "бабушка приехала", чтобы некто перезвонил якобы с подменного номера и их повторил.

На вопрос журналиста допускают ли адвокаты, что таким же способом могла быть подделана также переписка Микитася и Татарова в деле, по которому НАБУ пыталась обвинить Татарова, адвокат Артур Габриелян ответить не смог.

Третий адвокат - Олег Веремиенко, процитировал Хазанова, японских самураев и заявил, что дело политически мотивировано.

Он уверен, что голос Микитася в телефонных разговорах подделали с помощью инновационных компьютерных технологий.

"Страна" задала вопрос о том, как защита Максима Микитася может объяснить, что застройщик при избрании ему меры пресечения сначала утверждал, что вообще не знаком с Олегом Мирошниченко, а потом - что не имел с ним никаких соглашений.

Однако согласно официальному ответу Лукьяновского СИЗО, который был предоставлен прокурорами, в течение мая-июля прошлого года Олег Мирошниченко посещал Микитась девять раз.



Адвокат Артур Габриэлян заявил, что Микитась подтвердил, что знал Мирошниченко.

"В судебном заседании Микитась и его жена утверждали, что знакомы с Мирошниченко. В октябре месяце прошлого года супруга Микитася даже одалживала деньги Мирошниченко. Олег Мирошниченко не является адвокатом и не мог предоставлять Микитасю адвокатских услуг. Насколько нам известно, Мирошниченко не посещал Микитася в Лукьяновском СИЗО, а передавал ему передачи от жены Микитася", - заявил адвокат Артур Габриэлян

Также "Страна" уточнила, касательно 12-летнего мальчика, который сообщил о похищении на 102. Если адвокаты считают, что все это дело инсценировка, то считают ли они агентом силовиков и 12-летнего мальчика, который сообщил о похищении на 102.



На что Веремеенко заявил, что мальчик не является участником спецоперации. "Мальчик позвонил маме и попросил вызвать полицию", – сказал он.

Как тогда это вяжется с тем, что все обвинения против Микитася в похищении человека это инсценировка, адвокаты не пояснили.

Что касается основного дела – по обвинению Микитася в махинациях с квартирами Нацгвардии, то адвокат Артур Габриелян опроверг сообщения о том, что Микитась пошел на сделку со следствием.

"На данный момент Максим Микитась показаний по Нацгвардии не давал, никакого соглашения нет и судом оно не может быть утверждено. Его нет этого соглашения, о котором много говорят в средствах массовой информации", – уточнил Габриелян.

Это важное заявление, поскольку дело квартир Нацгвардии – коррупционное преступление, по которому не может быть другого наказания, кроме реального тюремного срока.

И именно по этому делу Микитась находился под арестом, поскольку несколько раз суд согласился с доводами прокуроров САП о том, что Микитась опасен, и, согласно материалам прослушки, планировал расправится со свидетелями.

Но после того, как Микитась дал показания на Татарова НАБУ и САП убедили суд, что его нужно отпустить на свободу.

То есть получается, что они его отпустили фактически без каких-либо договоренностей по сделке со следствием по основному делу, в котором обвиняется Микитась.

Напомним, что 31 декабря Шевченковский райсуд Киева принял решение о заключении Микитася под стражу на два месяца без альтернативы внесения залога.

11 января застройщик хотел обжаловать меру пресечения, однако заседание не состоялось, его перенесли на 20 января.