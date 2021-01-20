Сегодня растущая Луна в знаке Овна. Во всех начинаниях успешным день будет у целеустремленных, уверенных в себе, храбрых и харизматичных. Подробнее, о каких знаках Зодиака идет речь - в астрологическом прогнозе на 20 января.

Тельцам лучше всего сегодня решать вопросы, связанные с бумагами: письменные обращения, подача заявок, оформление документов, подписание договоров. Во-первых, вам удастся сконцентрироваться, чтобы все сделать грамотно. Во-вторых, удача будет на вашей стороне.

Раки преуспеют во всех рабочих моментах. Сегодня отлично пойдут совещания, встречи, переговоры. Вам удастся отыскать верные решения из тех проблем, где, как казалось ранее, тупик.

Скорпионам, которые сделают усилие над собой, смогут пролоббировать свои интересы в важном деле - будто то личная жизнь или финансы. Единственное пожелание от Звезд - не останавливаться на полпути и проявлять настойчивость.

Представители всех остальных знаков Зодиака тоже могут примкнуть к тем, кто завершит сегодняшний день победителем. Будьте энергичны, проявляйте инициативу, рассчитывайте на свои силы и не сомневайтесь в своих ощущениях.

В нашем отдельном материале - лунный календарь удачи: как правильно загадывать желания, чтобы они сбывались.