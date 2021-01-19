С 16 января в Украине вступила в силу норма закона, которая обязывает перейти на украинский язык всю сферу обслуживания. Особенно тяжело будет выполнить это предписание в русскоязычных регионах юго-востока, где уже начались конфликты на языковой почве.

"Страна" побывала с визитом в Одессе возле рынка "Привоз", чтобы узнать мнение людей об этой норме закона.

Большинство опрошенных жителей выступили противниками насильственной украинизации.

Приводим текстовый пересказ опроса Антонины Белоглазовой. Видео - в конце этого материала.

"Виноваты депутаты"

По мнению жителей Одессы, депутаты должны создавать другого плана законы, которые бы защищали русский язык, а не притесняли его.

"Во-первых, депутаты, за которых мы голосуем, виноваты в том, что они не поддержали русскоязычное население... Мы можем разговаривать на русском языке и документы должны быть как на украинском, так и на русском. Почему? - Потому что наши бабушки и дедушки не умеют говорить на украинском, не умеют писать на украинском", - считает одесситка.

Что касается продавцов, так они многие - из сёл, поэтому и так говорят на украинском или на суржике, говорит женщина. А тот язык, который сегодня дети в школе учат, она назвала ужасным, не таким, который учили прежде: "Раньше был мягкий язык, а сейчас дебильный, извините, венгерский украинский или откуда они его взяли - неизвестно".

"Зеленский - не вечный"

Большая часть наших собеседников считают перевод сферы обслуживания на украинский язык неправильным.

"В Одессе многонациональное население. У нас разговаривают на разных языках. Мне 87 лет, я тоже учил украинский язык и могу говорить, и на 30% читать. Потому что мы в школе учили украинский язык, сами понимаете как. Должен быть общепринятый язык. Да и весь Советский Союз говорил на русском языке", - рассказал нам одессит преклонного возраста.

Он говорит, что продавцы "Привоза" не перейдут на украинский язык. "100 процентов - нет. Многие рассуждают так, как я. У меня также есть дети и внуки. Дети учились, когда был Советский Союз, а внуки застали распад, но многие семьи национальные. Этот язык нужно [оставить] Западной Украине, где я служил. Это Луцк, Ровно, Чортков, Староконстантинов. Там они действительно говорят. Вот было иду с девушкой-украинкой, подходит типа такого как "свободовец", как Тягнибок и говорит, что ты, мол, девушка с москалем гуляешь", - вспомнил он притеснения на языковой почве.

Он уверен, что тотальная украинизация приведет к расслоению народа.

"Раньше мы жили дружно. У нас же никогда такого не было "ты- еврей, ты -украинец". А это, я считаю, придурки делают. Смена власти произойдет. Зеленский - не вечный. Порошенко гнидоту выгнали, но жалко, что он не сдох, потому, что это падла. И Яценюк. Извините, что я выругался", - добавил пенсионер.

Украинский понимаю, но говорить не готова

Часть одесситов к закону относятся нормально, но не смогут его выполнять.

"Мы живем в Украине, значит сфера обслуживания должна быть на украинском языке. Но я думаю, что не все одесситы примут это однозначно, в том числе и я. Например, я родилась в Беларуси, украинского языка совершенно не знаю, но работаю, и вся документация у нас идет на украинском. То есть я владею, понимаю, но говорить на нем не готова", - сказала собеседница "Страны".

Ее поддерживает муж:

"Как мы говорили на русском, так и будем говорить. Мы этот закон не понимаем. Я люблю Украину, но разрешите мне говорить на русском. Почему я должен говорить на украинском, если я родился в семье, где все говорили на русском. Я тоже родился в Уссурийске. С 1956 года живу в Одессе. Жена у меня белорусска. Мы уже больше 40 лет вместе живем. Поэтому нам не нравится категоричный переход", - говорят супруги.

Люди уверены, что этот закон точно не объединит страну. Он вызовет барьеры, если украинский язык будут продолжать навязывать.

Что касается перевода "Привоза" на украинский язык, то местные в это не верят, объясняя тем, что в Одессе к этому все относятся несерьезно. Жители предполагают, что только приезжие будут говорить на ломанном украинском языке, как и раньше. Потому что Одесса никогда не была украиноязычной.

"Считаю, это несправедливо. Изменения должны быть постепенными. Не так сразу. Не все знают украинский язык хорошо. На "Привозе" этого не получится сделать. Кто занимается продажей на рынке? В основном молдаване и азербайджанцы. Что, заставлять их на украинском говорить? Украинцев здесь маловато. Но на других базарах - может быть", - с улыбкой объясняет реалии закона одессит.

"При всей бедности [навязывание украинского языка] еще больше оказывает давление на людей, которые пытаются выжить. Они торгуют с трудом. Руки замерзли, и еще она должна думать о том, как ей правильно ответить. Не одобряю.

Я болгарка, я научилась по-русски говорить, а украинский так немножко знаю. Но я не могу выговорить. Я понимаю, когда со мной говорят на украинском, но сама не могу говорить. Нравится мне украинский язык. Он мелодичный. Но я - болгарка", - говорит женщина.

Она объясняет, почему "Привоз" не сможет перейти на украинский язык: "Может, когда помрут все старики, вот тогда молодежь и будет так разговаривать. А такие, как мы, - уже все. Я скажу какое-нибудь слово и будут смеяться надо мной, что я неправильно говорю. Одно слово - украинское, другое - русское. Но я покупатель. На русском обращаюсь. Главное, что меня понимают", - уверена женщина.

Принудительная украинизация противоречит демократии

"Если это не принудительное условие... там же есть поправки о том, что если ты желаешь говорить на русском - ты можешь говорить на русском. Если это будет принудительное условие, то нам это не подходит. Не считаю, что это правильно, поскольку противоречит законам демократии", - ответила нам девушка.

"Они отвлекают от всех коммунальных услуг, кошмаров и ужасов, которые происходят в стране. Это выдуманная история", - ответил нам мужчина.

"Можно общаться как угодно. Главное - понимать друг друга. А молодежь пусть перестраивается. Главное, чтобы не матом общались", - говорят повстречавшиеся нам супруги.

"Если человеку 70 и он всю жизнь говорил на русском, мне кажется, он уже не перейдет на украинский. Человека сложно уже ломать", - добавляет женщина.

Еще одна пара одесситов тоже относится к закону отрицательно. Им хочется общаться на привычном языке: "Это не самое лучшее решение. Если мы с детства говорили на русском - хочется продолжать на нем говорить. Я просто не хочу украинский язык коверкать. Мне стыдно, что я буду говорить с непонятным акцентом и вспоминать полчаса каждое слово. Это просто некрасиво перед языком".

"Всю жизнь был русский язык. А те, кто сюда приезжают и говорят на украинском, я не собираюсь подстраиваться под них", - признается жительница.

"Украинский язык нужно оберегать от сепаратистов"

Впрочем, часть опрошенных (хотя и заметно меньшая часть) поддерживает нормы закона об украинизации.

"Мы живем в Украине. Это наш язык национальный. Его нужно оберегать от наших сепаратистов, от наших врагов. Потому что мы воюем сейчас с Россией. И в первую очередь Россия заинтересована в том, чтобы наши украинцы были как можно меньше украинцами", - пояснила свою позицию женщина.

При этом другие, напротив, считают, что русский нужно сделать вторым государственным.

"Русских в этой стране очень много. Минимум 50-60%. Поэтому они имеют право говорить на своем родном языке. Заставить никого нельзя, если есть свобода и воля человека. Есть норма закона, но у меня вопрос: кто его принимает и на основании чего? Если бы у нас принимали законы в соответствии с пожеланиями людей, то это одно. А у нас принимают отсебятину сплошную. Я считаю, что дело не в языке, а в том, как люди живут. И законы эти должны быть для людей. Чтобы они тарифы не платили непонятно какие растущие. Никого это не волнует там, где законы издают. А русский язык или украинский - мы прекрасно всю жизнь понимали друг друга. Я три года жила в украинском селе Житомирской области, и прекрасно они меня понимали, а я - их. Никакой вражды у нас не было на основе языка. Я считаю, что украинский язык никто не ущемляет. Есть государственные учреждения, где говорят на украинском. Но я думаю, что вторым нужно сделать русский. Во всяком случае, для общения людей. А то, может, скоро и дома нельзя будет говорить? Я считаю, что закрытие русских школ - тоже неправильно. Каждый человек говорит на своем родном языке. Это касается любого другого языка", - рассказала нам покупательница.

"Я абсолютно против, потому что сама работаю в сфере обслуживания, и на украинском языке это будет просто белиберда. Я не говорю на нем. Я не мыслю на нем. Это очень неудобно. Мы просто не будем говорить. Было справедливо, когда Закарпатье всегда всю жизнь, и при Советском Союзе говорило на украинской мове. Были украинские каналы. Мы тоже смотрели эти мультики - Капитошку и Петрика Пяточкина. И никто им не запрещал говорить на том языке, на котором они привыкли. Поэтому я против", - говорит собеседница "Страны".

Отвечали нам и на украинском.

"Этот вопрос должен ставиться на уровне государства. Кому и как удобно общаться. Но поскольку в нашей стране официальным языком является украинский, то мы все обязаны общаться на украинском языке", - начал на украинском языке говорить мужчина.

Но в процессе ответа на вопрос журналиста он перешел на русский язык.

"Я русскоязычный и говорю по-украински. Мой родной язык русский, сам я из Днепра и вырос в русскоязычном городе. И всегда общаюсь на русском языке. Для меня это привычно и приемлемо. Но так как я гражданин Украины, я люблю свое государство. Поэтому обязан общаться на украинском языке, если закон вступил в силу и есть норма закона. Я считаю, что все должны исполнять закон", - рассказал мужчина.

Перевести "Привоз" на украинский не получится в этом поколении, а может, и в следующем, уверен он.

"Срочно буду учить английский и на нем говорить"

"Я теперь срочно буду учить английский язык и только на нем говорить. Вот так принципиально. Это какая-то тупость беспросветная и ужасная. У нас многонациональный город. Все привыкли говорить только на русском языке. И чего вдруг я должна срочно говорить на украинском? Ну, чего ради? Много национальностей на рынке - гагаузы, грузины, азербайджанцы, например, тоже должны сейчас срочно учить украинский? Кто только у нас не стоит. Ну это же просто невозможно выдержать. Вот эти тупые законы, недоразвитые", - поделилась своим мнением еще одна женщина почтенного возраста.

"Продавцы - да, но почему я должен говорить на украинском языке? В принципе, я согласен. Потому что мы в Украине живем. Даже в Одессе. Это мировая практика. Но вообще правильно так: если я обратился на русском, то вы мне ответили на русском. А якщо я звернуся на українській мові, то - будь ласка... Я думаю, что русские и украинцы друг друга понимают. Это преждевременно. Сейчас эта норма закона - какая-то выскочка очередная. Я все еще имею право говорить на русском, дали время на изучение. Или все - или никто. Но если всех обяжут говорить на украинском - это неправильно. Потому что я думаю на русском, а чтобы сказать - перевожу на украинский", - говорит одессит.

Полностью опрос Антонины Белоглазовой размещен на YouTube-канале.