Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров винит в отсутствии продвижения в реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе Киев, Париж и Берлин. По мнению главы внешнеполитического ведомства РФ, Франция и Германия не влияют в этом вопросе на украинские власти, хотя могли бы.

Об этом сообщает "Российская газета".

"Можно долго сокрушаться по этому поводу, но главная причина заключается, я убежден, в неспособности или нежелании Берлина и Парижа заставить их подопечных в Киеве прекратить подрывать Минские договоренности", - сказал Лавров.

Он заявил, что Украина не выполняет ни Минские, ни нормандские соглашения по Донбассу. В то же время Киев делает заявления о том, что реализовывать их пункты не нужно или нужно, но частично.

"Для меня главное понять, что думают французы и немцы. Когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом они просто уходят, как у нас говорят, в тень, под корягу. Ничего публичного не произносят. Если установка, что нельзя обижать страну, руководство Украины, с которой связана одна из надежд на сдерживание России, ну тогда пусть нам так прямо и скажут. Тогда мы будем уже по-другому выстраивать свои действия на этом направлении", - сказал Лавров.

Также, по мнению министра иностранных дел России, властям Украины "должно быть стыдно за то, что обмен пленными по принципу "все на все" так и не был выполнен". Лавров напомнил о планах "ЛДНР" передать часть удерживаемых украинских граждан Киеву в одностороннем порядке.

Ранее мы писали о том, что главе украинской делегации в ТКГ Кравчуку не понравилось, что "ЛДНР" освободят украинцев при посредничестве Медведчука.