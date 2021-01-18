По состоянию на сегодня Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) выплатила 11,4 млрд гривен за лечение пациентов, госпитализированных с коронавирусной болезнью, в среднем - по 45 тысяч гривен за одного пациента.

Об этом в понедельник, 18 января, информирует пресс-служба ведомства на правительственном портале.

Всего НСЗУ выплатила более 19 млрд гривен медучреждениям и центрам экстренной медпомощи за лечение пациентов с Covid-19 и с подозрением на него.

"В течение апреля-декабря 2020 года были госпитализированы 253 тысяч пациентов с коронавирусной болезнью. Из них в отделении интенсивной терапии находилось почти 50 тысяч пациентов. Доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, в течение 2020 года составила 19,6%", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в декабре по сравнению с ноябрем количество госпитализированных с коронавирусной болезнью уменьшилось на 3 тысячи пациентов и составило 60 тысяч. Количество пациентов, которые были подключены к источникам кислорода, в декабре выросло на 4 тысячи по сравнению с ноябрем. Общее количество таких больных составило почти 50 тысяч. Это 69% от всех госпитализированных в декабре пациентов.

Вместе с тем в декабре выросло число пациентов, которые нуждались в подключении к аппарату ИВЛ - с 5 тысяч в ноябре до более 6 тысяч. Наибольшее количество госпитализаций в прошлом месяце зафиксировано в Киеве (более 6 тысяч), Одесской области (4 139 человек), Днепропетровской области (3 869) и Харьковской области (3 617).

Напомним, недавно в НСЗУ заявили, что выделенных правительством денег для оплаты работы больниц хватит лишь до середины лета 2021 года.

Ранее мы разбирались, почему украинцам приходится платить за "бесплатное" лечение от коронавирусной болезни, которое может обойтись в 15-35 тысяч гривен.