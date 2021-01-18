В Калифорнии эпидемиолог Эрика Пан призвала приостановить распределение одной из партий вакцин от коронавируса компании Moderna из-за возможных аллергических реакций.

Об этом сообщает в релизе, обнародованном на сайте местного департамента здравоохранения.

В частности, данная поставка препарата Moderna в Калифорнию была осуществлена с 5 по 12 января. Более 330 тысяч доз вакцины из этой партии были распределены между 287 поставщиками в штате.

По словам Пан, больше чем обычно случаев возможных аллергических реакций было зафиксировано в связи с введением определенной партии вакцин Moderna в одной из больниц.

"Менее чем 10 лицам потребовалась медицинская помощь в течение 24 часов", - рассказала эпидемиолог, хотя, какие именно реакции проявлялись - неизвестно.



В департаменте уточнили, что соответствующую медицинскую информацию в настоящее время изучают Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), а также производитель вакцины.



"Исходя из крайней осторожности мы рекомендуем, чтобы поставщики использовали другие доступные запасы вакцин и приостановили введение вакцин Moderna из партии 041L20A до завершения расследования CDC, FDA и компании Moderna", - говорит Эрика Пан.

Отметим, что в штате зафиксированы более 2,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 33,3 тысячи человек.

Напомним, что в США жертвами вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna стали уже 55 человек. Также у сотен пациентов отмечаются серьезные последствия после уколов.

Как сообщала "Страна", после вакцины Pfizer начались массовые смерти в Европе. В Германии известно уже о десяти смертях. В Норвегии скончались 23 привитых гражданина.