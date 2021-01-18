В этом году американская компания Apple планирует выпустить улучшенную версию 12-го поколения смартфонов - iPhone 12s. А вот iPhone 13 поступит в продажу не ранее 2022 года.

Об этом информирует издание Gizchina со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, во второй половине года выйдут смартфоны iPhone 12s, которые будут незначительно отличатся от гаджетов актуального поколения. Девайсы следующего поколения могут получить уменьшенный экранный вырез под сенсор Face ID и дисплей с частотой обновления 120 герц. Кроме того, все аппараты получат камеру с лидаром и новый процессор Apple A15 Bionic.

Ожидается, что девайсы следующего поколения должны получить уменьшенный экранный вырез под сенсор Face ID и дисплей с частотой обновления 120 герц. Также все смартфоны линейки получат камеру с лидаром. Гаджеты выйдут с новым чипом Apple A15 Bionic. Предположительно Apple выпустит такое же количество вариаций устройств, как и в 2020 году, и они будут носить названия 12s, 12s mini, 12s Pro и 12s Pro Max.

По словам авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, новая линейка смартфонов Apple выйдет на рынок без задержек. Компания учла связанные с релизом серии iPhone 12 проблемы, вызванные пандемией коронавируса, и намерена представить новое поколение точно в срок.

Последний смартфон от Apple, имеющий в наименовании постфикс S, был анонсирован в сентябре 2018 года. Компания выпустила iPhone Xs, который оказался улучшенной версией представленного в 2017 году iPhone X.

Напомним, недавно стало известно, что Apple начала разрабатывать новую модель iPhone, у которой будет складной экран.

Также мы писали о том, что компания занимается созданием собственного поисковика, который станет альтернативой Google.