В поезде, который следовал по маршруту "Ворохта-Киев", из окон лилась вода, в результате чего вещи пассажирки примерзли к окну.

Об этом сообщает и публикует соответствующие фото и видео Telegram-канал PavlovskyNews.

Девушка, которая ехала этим поездом в Киева из Ивано-Франковской области рассказала, что воды налило столько, что вся постель была мокрая, а верхняя одежда, висевшая у окна, на утро примерзла к окнам, после чего ее пришлось отдирать.

"Вода из окон текла ручьем так, что вся постель была мокрая", - заявила пассажирка. По словам девушки, проводник предложил ей тряпку, чтобы помочь с водой, которая лилась из окна. Также она рассказала, что куртки и верхние вещи, которые висели у окна, на утро примерзли к окнам, после чего их пришлось отдирать.

Напомним, летом в 2020 году произошел похожий инцидент, однако тогда вода лилась с крыши в поезде "Укрзализныци" "Апостолово - Херсон", в результате чего на полу образовалась лужа, а полки в поезде полностью промокли.

После этого "Укрзализныця" сняла с должностей руководителей пассажирского вагонного депо станции Николаев, которые выпустили на маршрут поезд Апостолово - Херсон в ненадлежащем состоянии.