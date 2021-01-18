Вчера в Украине произошло радикальное улучшение коронавирусной статистики. Заболело, по официальным данным, чуть более трех тысяч. Такого не было с конца сентября.

Но возможно ли это - учитывая, что другие страны лишь ужесточают карантин и фиксируют ухудшение ситуации? В Украине же за неделю до конца локдауна все стало резко хорошо.

Разбирались в очередном казусе украинской статистики.

Статистика накануне конца локдауна

Начиная с конца ноября тренд по коронавирусу в Украине практически не меняется - постоянное снижение числа новых заболевших. С легким ухудшением динамики на этой неделе.

С начала января число ПЦР-тестов продолжается держаться на низких уровнях - их количество ни разу не дошло до 40 тысяч, хотя еще осенью власти обещали выйти на показатель в 75 тысяч ежесуточно. И начать тестировать бессимптомных носителей.

При этом видно, что на протяжении трех дней - с 13 по 15 января - сделали впервые по 30 и более тысяч исследований. Это единственная такая череда суток, в остальном январь лишь точечно показывал такое число ПЦР.

Неудивительно, что и число заболевших в общем держалось на невысоком уровне.

Правда, если сравнить между собой две последние недели, то ситуация даже по официальной статистике немного ухудшается - рост заболевших на три с половиной тысячи (с 41 000 до 44 402, то есть примерно на 7,5%).

Видимо, это начался рост заболеваемости, который пророчили власти в начале локдауна. Они обещали взрыв после новогодних праздников. Впрочем, хоть с начала народных гуляний прошло уже гораздо более инкубационного периода, взрывом этот прирост назвать нельзя. Заболеваемость все равно держат "на минималках".

Так, если сравнить последние две недели декабря и последние 14 дней еще идущего января, то мы увидим - почти равномерно улучшились сразу все ключевые показатели: новые случаи, смерти, госпитализации.

Настолько равномерно, что даже количество ПЦР-тестов рухнуло на ту же долю, что число и заболевших, и умерших. Хотя в действительности эти цифры так напрямую коррелируются крайне редко. Что похоже на "плановое снижение" показателей.

Может ли такое быть? Учитывая общемировой тренд на ухудшение коронавирусной ситуации - вряд ли.

Тем более с оглядкой на то, что весь декабрь и первую неделю января Украина жила без локдауна, и предпосылки к улучшению статистики отсутствовали. Власть не контролировала уличные сборища, где никто не придерживался дистанции, а также масочного режима.

Причем это происходило и во время локдауна: многотысячные "движи" в Карпатах и центре Киева не прекращались. Поэтому на самом деле скорее всего ситуация в январе стала хуже.

В этом убеждает пример декабря. Несмотря на занижение результатов по заболевшим (что легко сделать, просто уменьшая число тестов), отрицательная динамика выскочила по смертям и госпитализациям. Которые сложнее "откорректировать".

То есть в декабре было слишком явное несоответствие трех показателей - заболеваемости, а с другой стороны смертности с госпитализациями. И теперь ситуацию, видимо, решили "исправить", показывая тотальное улучшение в январе уже по всем параметрам (кроме выздоровлений).

Но зачем?

Готовят выход из локдауна

В правительстве сегодня дали понять, что локдаун закончится в срок - 25 января - и продлеваться не будет.

"Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих "зимних каникул", то в феврале вышли бы на критические показатели, которые не позволили нашей медицинской системе справляться", - заявил сегодня на внеочередном заседании правительства премьер Денис Шмыгаль.

"С 25-го мы перейдем, вероятно, в "оранжевую" зону, которая действовала до введения этих правил", - добавил глава Кабмина.

Очевидно, что сделать это будет трудно, если показатели в эту последнюю неделю локдауна резко станут хуже. Чем и можно объяснить отсутствие антирекордов по заболеваемости, смертям и госпитализациям.

Более того, фиксируются даже цифры, каких Украина не видела с начала осени. Судя по всему, они будут использованы как доказательство, что локдаун сработал. А потому - и продлевать его не нужно.