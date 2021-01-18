В Министерстве иностранных дел Украины осудили Россию за задержание оппозиционера Алексея Навального в аэропорту сразу после его возвращения в Москву из Германии 17 января.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Украины.

"Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавления свободы слова. Задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, которое системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим соглашениям в сфере прав человека, участником которых является Российская Федерация", - сказано в заявлении.

МИД Украины также озвучил требование Киева незамедлительно освободить всех политических заключенных, в частности граждан Украины, которые незаконно удерживаются российскими властями. К международному сообществу внешнеполитическое ведомство обратилось с призывом более решительно действовать в вопросе "осуждения репрессивных практик власти РФ".

Напомним, российский оппозиционер с лета 2020 года находился в Германии. Туда его привезли в конце августа, после того как он потерял создание во время перелета из Томска в Москву. Европейские и британские эксперты после изучения анализов пришли к выводу, что политика отравили "Новичком". Решение о возвращении в Россию Навальный принял в январе 2021 года. 17-го числа он прибыл в московский аэропорт, где его задержали.

"Страна" подробно писала о том, почему Навального задержали сразу по прилету в Москву и что будет дальше в России.

Также мы сообщали, что суд по аресту Навального назначили на 18 января.