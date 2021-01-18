Два концерна Fiat Chrysler и Peugeot завершили процесс объединения в автогруппу Stellantis, которая стала четвертой крупнейшей в мире.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, Fiat Chrysler и Peugeot начали процесс объединения в 2019 году, и завершили сделку стоимостью 52 миллиарда долларов в субботу, 16 января.

Образовавшаяся автогруппа Stellantis имеет достаточно ресурсов, чтобы начать производство электрокаров и конкурировать с крупными игроками на рынке.

"Акции Stellantis вышли на рынок в понедельник, 18 января, в Милане и Париже, а во вторник, 19 января, выйдут в Нью-Йорке. В первый день торгов акции компании стартовали на уровне 12,758 евро, в 12:00 по Киеву цена поднялась до 13,51 евро (+ 7,5%)", - рассказали в материале.

Также там добавили, что Stellantis планируют сократить годовые расходы на 5 млрд евро без необходимости закрытии части производства. Аналитики ожидают, что после объединения компания сможет решить показатели работы в Китае и нарастить объемы продаж, значительно отстают от объемов производства.

Напомним, что в октябре компании Fiat Chrysler и PSA Peugeot объявили о слиянии. Решение принято через пять месяцев после того, как "Fiat Chrysler" отказался от намерения слияния с "Renault".

Также "Страна" сообщала, что наследник концерна Fiat инсценировал свое похищение за $10 тыс. Его обвинили по статье о ложном сообщении о преступлении.