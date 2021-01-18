Мост через реку Днестр, который станет частью новой трассы между Киевом и Кишиневом, будет построен за бюджетные средства Украины. При этом реализация проекта начнется "немедленно".

Об этом в интервью ТСН заявил замруководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Одним из проектов, который мы начнем немедленно, станет строительство моста через реку Днестр в районе Ямполь-Косэуць, и соответствующей магистрали, которая соединит Киев и Кишинев", - сказал Жовква.

Он напомнил, что согласно плану, автодорога через новый мост позволит доехать из Киева в Кишинев всего за пять часов.

"Отмечу, строительство всего мостового перехода осуществляется за счет Украины. Укравтодор уже работает над соответствующим нормативно-правовым обеспечением этого финансирования. Так же Украина достроит часть магистрали от Киева непосредственно к мосту. Там большую часть уже построено, восстановлено или реконструировано. Осталось завершить строительство остальных. Молдова, со своей стороны, будет достраивать собственную часть этой магистрали. И, опять же, у них часть этой дороги уже построена. Поэтому это абсолютно реалистичный проект с реалистичным финансированием. Осталось только его выполнить. Соответствующие поручения двух президентов украинская и молдавская сторона получили", - добавил Жовква.

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленским с его молдавской коллегой Майей Санду прошла в Киеве 12 января. В ходе переговоров стороны договорились построить и реконструировать дороги между странами таким образом, чтобы путь от Киева в Кишинев занимал 5 часов. О том, какие еще договоренности были достигнуты в ходе встречи Зеленского и Санду читайте в нашем материале.

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