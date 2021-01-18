Известный украинский врач-педиатр и ведущий Евгений Комаровский назвал чрезмерную чистоту "величайшей проблемой современности", так как иммунная система ребенка не может нормально развиваться в таких условиях.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Комаровского, сразу после рождения дети попадают в среду, в которой "все моется, кипятится, очень часто стерилизуется". Поэтому их иммунная система не может нормально развиваться.

"Величайшей проблемой современности является высочайшая чистота. С точки зрения нашей эволюции мы живем в практически стерильных условиях. Иммунная система наших детей не может нормально развиваться....А сейчас с учетом коронавируса, когда везде санитайзеры, дезинфекторы, хлор, ультрафиолетовое облучение, мы помещаем ребенка в практически стерильную среду", - написал он.

Он пояснил, что в итоге иммунная система, которая должна ежедневно встречаться с миллиардами бактерий, встречается только с миллионами. "Как следствие, ненагруженная иммунная система начинает бросаться на все, что хоть чуть-чуть похоже на бактерии или на вирусы, и мы имеем чудовищные вспышки аллергических заболеваний, аутоиммунных заболеваний", - добавил Комаровский.

Таким образом, доктор порекомендовал родителям детей давать им разнообразное питание, избегать стерильности, не кормить ребенка, если он не хочет есть. Врач также посоветовал вести такой образ жизни, "при котором у детей и взрослых после физической активности непременно будет аппетит".

Ранее Комаровский назвал единственный путь для укрепления иммунитета.

Также мы писали, что доктор рекомендовал не спасать детей от сквозняков, а "познакомиться с ним а младенчестве".