В Офисе генерального прокурора возбудили уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Об этом сообщает нардеп от партии "Голос" Инна Совсун на своей странице в Facebook.

ОГП открыл уголовное производство, предусмотренное статьей 364-2 Уголовного кодекса Украины. Расследование поручили провести Государственному бюро расследований.

По версии Совсун за назначение Шкарлета голосовала карточка нардепа от ОПЗЖ Григория Суркиса, которого в этот момент не было в зале.

В ОПЗЖ это отрицают.







Как сообщала "Страна", 17 декабря в ходе заседания Верховная Рада одобрила кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования Украины.

После его назначения недовольные министром образования вышли протестовать под Офис президента. "Страна" разобралась в своем материале кто и зачем организует акции против министра образования Шкарлета.