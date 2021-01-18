Несколько дорог в Черновицкой области перекрыты протестующими против повышения коммунальных тарифов, правоохранители предупредили об осложнениях движения транспорта в этом регионе.

Об этом информирует пресс-служба полиции Черновицкой области в понедельник, 18 января.

"Полицейские зафиксировали перекрытия движения транспорта местными жителями в селах Мамаивцы, Дубовцы, Берегомет, Неполоковцы, Оршевцы и в г.Кицмань. Непрерывно двигаясь по пешеходным переходам, граждане таким образом выражают недовольство тарифами на коммунальные услуги", - говорится в сообщении.

Правоохранители поддерживают порядок и охраняют безопасность дорожного движения на акции протеста. Во избежание заторов полицейские осуществляют отвод автотранспорта от мест проведения митингов.

Напомним, в начале 2021 года страну охватили тарифные протесты. Они прошли во многих городах Украины. Вчера, 17 января, в Житомире люди, протестуя против повышения тарифов, ворвались в здание ОГА. А уже сегодня в Полтаве участники митинга перекрыли трасу "Киев-Харьков".

На сегодняшнем заседании Кабмин утвердил установление предельной цены на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубический метр. В Офисе президента ранее заявляли, что госрегулирование позволит снизить тарифы на газ для украинцев на 30%. На деле же цена на газ на январь и так колеблется в пределах от 6 990 до 10 800 грн. То есть тарифы снизятся не для всех украинцев, а для многих это снижение будет не таким существенным. Подробнее об этом можно почитать в нашем материале.