В понедельник, 18 января, Вооруженные силы Соединенных штатов Америки заявили о полном выводе войск из Сомали.

Об этом сообщает Associated Press.

"Вывод состоялся при отсутствии серьезных травм (у военнослужащих - Ред.) или значительных потерь оборудования, несмотря на существенные усилия боевиков из "Аш-Шабаб" атаковать наши силы во время данной операции", - рассазывает командующий Африканским командованием ВС США генерал Стивен Таунсенд.

В частности, чтобы эвакуировать силы и средства, у берегов Сомали создали военно-морскую группировку ВМС США, в которую входил авианосец USS Nimitz. Он прибыл в оперативный район 21 декабря. Поддержку ему оказывал десантный корабль ВМС США USS Makin Island, на борту которого находились несколько сотен спецназовцев.

По данным официального представителя АФРИКОМ полковника Криса Карнса, операция по противодействию террористам в Сомали вступает в новую фазу взаимодействия с сомалийскими силами безопасности

Полковник отказался представить какие-либо подробности новых форм совместной борьбы сил США и Сомали в регионе с международным терроризмом.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп поручил вывести "большую часть" контртеррористического контингента страны из Сомали с начала 2021 года. В Сомали находилось около 700 военнослужащих США.

Как сообщала "Страна", США сократили военное присутствие в Ираке и Афганистане и американский контингент в каждой из этих стран насчитывает по 2,5 тысячи военных.