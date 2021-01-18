Правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала годовой отчет по ситуации с правами человека во всем мире. Это ежегодный обзор практик и тенденций в области прав человека, который анализирует ситуацию более чем в 100 странах.

Часть доклада посвящена Украине.

За прошлый год ситуация на Донбассе не улучшилась, фиксируют правозащитники. От обстрелов гражданской инфраструктуры чаще страдают неподконтрольные территории.

Мирное население страдало от военных действий, проблем с доступностью продовольствия, медикаментов, жилья, образования. Переселенцев продолжили дискриминировать.

Собрали главные тезисы отчета Human Rights Watch.

Ситуация на Донбассе

В марте и мае на Донбассе наблюдалось обострение ситуации. Оно сопровождались жертвами среди гражданского населения. По данным ООН, с января по июль 2020 года в результате обстрелов и подрывов на минах погибли 18 и были ранены 89 гражданских.

Отметим, что за весь 2019-й год Организация объединенных наций насчитала 26 погибших гражданских на Донбассе. А сейчас за полгода их 18. Правда, после этого в регионе началось перемирие. Однако, судя по тому, как оно происходит, ушедший год может ухудшить показатели гражданских потерь.

Еще один интересный факт. От обстрелов и огня из стрелкового оружия пострадали школы и образовательные учреждения. Причем большинство таких инцидентов имели место на неподконтрольной украинскому правительству территории.

Отметим, что данный тезис повторяется во многих отчетах международных организаций - от ООН до ОБСЕ. Он говорит о том, что огонь по гражданским объектам чаще ведется с украинской стороны.

Отдельные претензии к Украине - по поводу переселенцев. До сих пор не ликвидирована главная дискриминационная норма - привязка выплаты пенсии к статусу ВПЛ.

"Правительственная политика по привязке пенсионных прав к наличию статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) продолжала приводить к дискриминации и ухудшению положения пожилых граждан на неподконтрольной территории", - говорится в отчете Human Rights Watch.

Из-за этого старики были вынуждены регулярно ездить за пенсией через линию разграничения, хотя могли бы попросить кого-то снять деньги с карты или обналичить ее на неподконтрольных территориях (такие возможности есть).

В феврале 2020 года парламент так и не принял закон, который бы снял требование о наличии статуса ВПЛ для получения пенсии пенсионерами, проживающими на неподконтольной территории. Причиной назвали то, что в бюджете нет средств на погашение задолженности перед такими пенсионерами.

Также в HRW подсчитали, что минимум 1,2 миллиона человек не смогли получать пенсию, а также воссоединиться с семьей из-за противоэпидемических ограничений, которые ввели Украина и сепаратисты.

Украинские власти требовали от прибывающих с неподконтрольных территорий, установить мобильное приложения для контроля самоизоляции, хотя у многих людей нет смартфонов, говорится в отчете.

Требование о двухнедельной самоизоляции к тому же повлекло большие расходы на проживание для пожилых украинцев из этих районов.

Позитивным шагом стала временная отмена на период карантина регулярной процедуры физической идентификации личности для пенсионеров-переселенцев. Но это не решает проблему в корне.

Суды по делам Майдана и сбитому Боингу

Не был достигнут прогресс в расследовании и судах по делам о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, в ходе которой погибли 48 человек.

В апреле под домашний арест по делу о гибели человека в результате поджога офиса Партии регионов отправили экс-нардепа Татьяну Черновол.

Продолжались дела Майдана. В феврале одного из правоохранителей поместили под домашний арест по делу об убийстве демонстранта на Майдан. Через два месяца его выпустили под залог.

В марте два человека были задержаны за похищение и пытки двух демонстрантов на Майдане, один из которых впоследствии умер. Продолжались как минимум еще два расследования, связанные с убийствами демонстрантов, в том числе одно – в отношении бывшего президента Виктора Януковича.

Начавшийся в марте в Нидерландах суд по делу о сбитом в 2014 году малазийском "Боинге" MH17 продолжался с перерывами из-за карантина. Всех четверых фигурантов судили заочно.

Здесь правозащитники просто перечисляли события, не давая им оценки.

Рост насилия и преступлений на почве ненависти

На карантине произошел взрывной рост случаев домашнего насилия – на 30% только известных случаев. Пережившие насилие часто не могли вырваться из дома, а полиция реагировала неудовлетворительно.

Ультраправые группировки весь год совершали нападения на почве ненависти на представителей этнических меньшинств и ЛГБТ. При этом власти зачастую не обеспечивали надлежащего расследования таких преступлений.

Например, в Харьковской области группа местных жителей напала на дом ромской семьи после призывов к погромам в соцсетях.

В Одессе сторонники "традиционных ценностей" атаковали участников одесского прайда за права ЛГБТ, забросав их различными предметами и применяя баллончики со слезоточивым газом. 16 человек были арестованы за хулиганство, однако объявлений в преступлениях на почве ненависти им не предъявили.

В Житомире ограбили, жестоко избили и подвергли сексуальным посягательствам 19-летнего трансгендера. Полиция зарегистрировала дело как ограбление, но под давлением правозащитников было начато дополнительное расследование по факту изнасилования и преступления на почве ненависти.

Ультраправые группировки пытались сорвать мероприятия в рамках прайдов в Запорожье и Харькове.

В июне комитет по правоохранительной деятельности заблокировал продвижение двух законопроектов об ужесточении ответственности за преступления против гендерной идентичности и сексуальной ориентации.

Свобода слова

Продолжается расследования убийства в 2016 году журналиста Павла Шеремета.

В рамках обмена пленными были освобождены журналисты Станислав Асеев и Олег Галазюк, которые удерживались сепаратистами с 2017 года.

В январе правительство внесло законодательную инициативу о борьбе с распространением "дезинформации", чреватую ущемлением свободы выражения мнений и независимости СМИ. Но инициатива не прошла через парламент.

В июне суд санкционировал заключение под стражу Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк, которую облили кислотой в 2018 году.

В июле, после публикации журналистских расследований о связях ультраправых группировок с украинскими СМИ, была взломана и опубликована онлайн персональная информация журналистки Екатерины Сергацковой, которая является одним из учредителей опубликовавшего эти материалы издания. После угроз физической расправы она уехала из столицы.

Нарушения в "ЛДНР"

По данным Human Rights Watch, со стороны вооруженных групп в Донецкой и Луганской областях имели место содержание под стражей без допуска адвокатов и связи с внешним миром, недопустимое обращение с задержанными, в том числе побои, применение удушья, электрошока, сексуальное насилие.

В связи с Covid-19 Донецк и Луганск вводили жесткие ограничения на передвижение, фактически запрещая людям с местной пропиской выезд. Граждане с регистрацией на подконтрольной украинскому правительству стороне, которые хотели выехать, должны были дать подписку о невозвращении до улучшения эпидемической ситуации.

После возобновления работы одного из четырех пунктов пропуска в Донецкой области вооруженные группы пропускали на свою сторону только по предварительно одобренным спискам с обязательным двухнедельным карантином после этого.

В Луганской области вооруженные группы пропускали на въезд только лиц с местной пропиской, на выезд ограничений не было.