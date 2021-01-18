В Бразилии медицинский регулятор Anvisa выдал разрешение на экстренное применение двух вакцин от коронавируса: производства британской компании AstraZeneca и китайской компании Sinovac. Соглашение о поставках второго препарата в Украину ранее уже заключил Киев.

Об этом сообщает Reuters.

"Бразильский медицинский регулятор Anvisa в воскресенье позволил чрезвычайное применение Covid-19 вакцин от китайской компании Sinovac Biotech Ltd и британской AstraZeneca. Это открыло путь к началу вакцинации на фоне смертельной второй волны пандемии", - сказано в сообщении.

Вакцинация в стране началась уже через несколько минут после принятия регулятором соответствующего решения. 54-летняя медсестра из Сан-Паулу Моника Калазанс первой в стране получила прививку китайским препаратом.

Напомним, ранее стало известно, что в соответствии с проведенными Anvisa исследованиями, эффективности китайской вакцины CoronaVac производства компании Sinovac оказалась ниже 60%, но выше 50%. Это соответствует требованиям, установленным Национальным агентством по надзору за здоровьем в Бразилии.

Однако после этого в Украине допустили отказ Украины от закупок китайской вакцины, если к моменту поставок в феврале ее эффективность не будет достигать 70%.