В понедельник, 18 января, в Азербайджане начался первый этап вакцинации против коронавируса препаратом CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech, который заказал ранее украинский Минздрав.

Об этом сообщает Azertac.az.

По данным издания, прививку от коронавируса уже получил министр здравоохранения Огтай Ширалиев.

Также от Covid-19 привились председатель объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (ОУМТП) Рамин Байрамлы, председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, заместители министра здравоохранения Виктор Гасымов, Эльсевар Агаев, заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний ОУМТП Ягут Гараева.

На первом этапе в Азербайджане будет вакцинировано население из группы повышенного риска. Это работники здравоохранения, лица старше 65 лет и правоохранители.

На втором этапе вакцину получат люди из группы высокого риска с медицинской точки зрения (люди с хроническими заболеваниями), лица 50 лет и старше, имеющие хотя бы одно хроническое заболевание, работники сферы образования и социального обеспечения, работники жизненно важных для функционирования общества сфер.

По данным Минздрава страны, Азербайджан участвует в платформе COVAX, а также страна заключила двусторонние сделки по приобретению вакцин.

"Азербайджан приобретет два миллиона доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac в рамках платформы COVAX. В то же время ведутся переговоры с компанией Sinovac. Всего Sinovac заказано 4 миллиона доз вакцин", - говорится в сообщении.

Отметим, что Азербайджан стал 58-й страной мира, где началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

Напомним, вакцину китайского производителя заказал и украинский Минздрав (1,8 млн доз препарата по цене 504 гривен за дозу).

Двумя днями мы писали, что Министерство здравоохранения рассчитывает начать вакцинацию от коронавируса в середине февраля, именно тогда китайцы должны поставить в Украину первую партию вакцины в размере 700 тысяч доз.

Также мы писали, что недавно были опубликованы результаты исследований эффективности китайской вакцины. Она оказалась ниже 60%. В договоре, заключенном Киевом, заложено условие, что на момент поставки она должна составлять не менее 70%. Если этот критерий не будет соблюден, Украина может отказаться от данного препарата.