Две украинские певицы - Ирина Билык и Элина Иващенко - выступили на новогоднем приеме президента Беларуси Александра Лукашенко, который состоялся 16 января. Об этом говорится в сообщении Фонда культурной солидарности Беларуси.

На новогоднем приеме Александр Лукашенко вручил ордена, медали и благодарности государственным деятелям, артистам и сотрудникам СМИ, передает Reformation.

Также в мероприятии участвовали звезды российской эстрады - Стас Михайлов, Валерий Сюткин и Зара, а также бывший вокалист белорусского ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок. Вечер прошел в стиле "Вечеров на хуторе близ Диканьки".

Во время своего выступления Александр Лукашенко призвал всех не сомневаться в его решительности и заявил, что он никогда не отступит.

"Я жил, родился, живу и буду жить (в Беларуси - Ред.) и здесь будут жить мои дети, как и ваши. Я убежден. Нас нигде никто не ждет... Я глубоко убежден в том, что мы правы. Да, мы допускали ошибки... Но это не системные промахи. Если мы будем рыдать и стенать по тому или иному поводу - это надо делать, анализировать, но не извлечем уроки из этих событий, эти события повторятся, но в больших масштабах. Главное, нам надо извлечь уроки...", - сказал Лукашенко.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко признался, что не читает Telegram и у него даже нет смартфона.

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