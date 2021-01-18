В понедельник, 18 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса Covid-19 - это вызов для всего мира.

Об этом сообщает Офис президента.

В частности, президент Украины Зеленский сказал, что правительство должно быть готово к началу вакцинации во всех вопросах.

"Первыми должны быть вакцинированы медработники, военные, люди пожилого возраста, поскольку они - в основной группе риска", - напомнил президент, добавив, что Министерство здравоохранения активно готовится к подписанию первых контрактов.

По словам Зеленского, люди должны знать четко, когда начинается вакцинация, как она будет происходить и знать, что о них заботятся.

"Вакцинация - это вызов для всего мира, и везде, в каждой стране правительство встречается с новыми вызовами. Мы должны в первую очередь думать о людях", - говорит Владимир Зеленский.

Также в ходе селекторного совещания Кабмин сравнил карантинные ограничения в Украине и еще в 18 европейских странах, и украинский карантин оказался самым мягким.

"Мы сравнили 18 европейских стран по индексу жесткости карантинных ограничений, который учитывает ряд показателей. Например, в Италии этот индекс составляет 87,9, в Германии - 85,1, в Греции - 84, в Австрии - 78, в Польше - 71. Украина среди 18 стран занимает 16-е место и имеет индекс жесткости 61,5 . То есть у нас один из самых низких", - рассказал премьер-министр Шмыгаль в ходе совещания.

Напомним, что главный санврач Украины Ляшко озвучил порядок вакцинации от коронавируса. В первую очередь, это люди, которые работают в больницах и непосредственно предоставляют медицинскую помощь больным коронавирусом.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Шмыгаль анонсировал скорое получение Украиной трех разных вакцин от коронавируса. Он добавил, что все они будут с подтвержденным процентом эффективности - их одобрит ВОЗ и зарегистрирует Украина.