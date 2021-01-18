Нардеп от президентской фракции "Слуга народа" Елена Мошенец не исключает, что коронавирус - это одна из разновидностей биологического оружия.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Наш", видео опубликовано в YouTube.

"Я не думаю, что это мое собственное такое мнение. Но это мнение из одного из документальных фильмов. Я не помню, кто это сказал, но суть сводилась к тому. Это было после Второй Мировой войны. Один из лидеров - может, это был Черчилль, может, это был Трумэн - когда общались со Сталиным, они говорили о том, что на самом деле все лежит вокруг определения демократия. Но мы не будем объяснять Сталину, что означает демократия и в чем разница коммунистического и капиталистического подхода к этому понятию... Чем дальше, тем больше мы понимаем, что разница идеологически в этих подходах. И все войны выстраиваются вокруг идеологии... Вынуждена констатировать, что холодная война с угрозами ядерным оружием переходит (или перешла) к биологическому оружию. Это для меня самое худшее. Я бы сказала, что сейчас Китай вышел на первую линию", - заявила Мошенец.

На уточняющий вопрос, считает ли она коронавирус разновидностью биологического оружия, Мошенец ответила, что рассматривает такую возможность.

"Я рассматриваю такую ​​возможность, что это может быть одной из разновидностей биологического оружия. О биологическом оружии, как и о ядерном оружии, речь идет уже многие десятилетия. На самом деле это оружие намного хуже, чем ядерное. Если ядерные боеголовки мы можем посчитать - сколько их, где и в каких странах, то о том, что происходит в лабораториях и как это может повлиять на мировую конъюнктуру в будущем и дальнейшие действия, тут сказать сложнее. Коронавирус может быть хорошим примером того, как этом может быть. Даже без ядерного оружия", - сказала нардеп.

Напомним, ранее коллега Мошенец по фракции нардеп Юрий Камельчук заявлял, что вакцинация от коронавируса приносит смерти, поскольку в ее состав входят вредные вещества.

Также мы писали о том, что нардеп от "Слуги народа" Богуцкая посоветовала предохраниться от коронавируса сексом, баней и спиртным, а потом переболела Covid-19.