"Слуга народа" Мошенец считает, что коронавирус может быть биологическим оружием. Видео
Нардеп от президентской фракции "Слуга народа" Елена Мошенец не исключает, что коронавирус - это одна из разновидностей биологического оружия.
Об этом она заявила в эфире телеканала "Наш", видео опубликовано в YouTube.
"Я не думаю, что это мое собственное такое мнение. Но это мнение из одного из документальных фильмов. Я не помню, кто это сказал, но суть сводилась к тому. Это было после Второй Мировой войны. Один из лидеров - может, это был Черчилль, может, это был Трумэн - когда общались со Сталиным, они говорили о том, что на самом деле все лежит вокруг определения демократия. Но мы не будем объяснять Сталину, что означает демократия и в чем разница коммунистического и капиталистического подхода к этому понятию... Чем дальше, тем больше мы понимаем, что разница идеологически в этих подходах. И все войны выстраиваются вокруг идеологии... Вынуждена констатировать, что холодная война с угрозами ядерным оружием переходит (или перешла) к биологическому оружию. Это для меня самое худшее. Я бы сказала, что сейчас Китай вышел на первую линию", - заявила Мошенец.
На уточняющий вопрос, считает ли она коронавирус разновидностью биологического оружия, Мошенец ответила, что рассматривает такую возможность.
"Я рассматриваю такую возможность, что это может быть одной из разновидностей биологического оружия. О биологическом оружии, как и о ядерном оружии, речь идет уже многие десятилетия. На самом деле это оружие намного хуже, чем ядерное. Если ядерные боеголовки мы можем посчитать - сколько их, где и в каких странах, то о том, что происходит в лабораториях и как это может повлиять на мировую конъюнктуру в будущем и дальнейшие действия, тут сказать сложнее. Коронавирус может быть хорошим примером того, как этом может быть. Даже без ядерного оружия", - сказала нардеп.
Напомним, ранее коллега Мошенец по фракции нардеп Юрий Камельчук заявлял, что вакцинация от коронавируса приносит смерти, поскольку в ее состав входят вредные вещества.
Также мы писали о том, что нардеп от "Слуги народа" Богуцкая посоветовала предохраниться от коронавируса сексом, баней и спиртным, а потом переболела Covid-19.