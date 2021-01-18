В Броварах, по предварительной информации, на повторных выборах победил Игорь Сапожко, за которого проголосовали почти 54% избирателей.

Об этом сообщает народный депутат Украины Павел Ризаненко на Facebook-странице.

По его данным, на выборах мэра были такие результаты:

Игорь Сапожко победил в первом туре, набрав 53,98% (21788 голосов)

второе место с 14,93% (6025 голосов) занял депутат Киевского облсовета VIII созыва Олег Иваненко ("Европейская солидарность");

на третьем месте с 10% (4053 голосов) – Дмитрий Ратников ("Слуга народа");

четвертое место с 7,48% (3018 голосов) занял кандидат от "Голоса" Андрей Саук;

пятое место досталось Юрию Маслаку ("За майбутне"), за которого проголосовали 5,38% (2172 голоса).

Также в Броварской горсовет проходят 8 партий:

"Команда Игоря Сапожко Единство" – 31,63% (12 мандатов),

"Европейская солидарность" – 9.73% (4 мандата),

"За майбутне" – 9.3% (4 мандата),

"Родной дом" – 9.08% (4 мандата),

"Слуга народа" – 7.91% (4 мандата),

"Батькивщина" - 6.87% (4 мандата),

"Голос" – 6.16% (3 мандата),

"Удар" – 5.36% (3 мандата).

По данным Ризаненко, остальные партии не преодолели барьер 5% избирательных голосов.



Как сообщала "Страна", сегодня стали известны результаты досрочных выборов мэров трех городов, которые прошли в Украине 17 января.

Ранее мы опубликовали полный список кандидатов, которые участвовали в выборах мэра в Борисполе и Броварах Киевской области, а также в Новгород-Северском Черниговской области.