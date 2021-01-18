В понедельник, 18 января, Ли Чжэ Ен, вице-президент и фактический руководитель крупнейшей корпорации Samsung Electronics снова признан судом Сеула виновным в коррупции и приговорен к 2,5 годам тюремного заключения.

Об этом передает портал РГ.

Речь идет о коррупционном скандале вокруг экс-президента страны Пак Кын Хе и ее подруги Чхве Сун Силь. Топ-менеджер Samsung подозревается в даче взятки приближенным к бывшему лидеру страны, которая также получила срок за коррупцию. Размер взятки составил $27,4 млн.

Ли Чжэ Ен получил новый срок после того, как его дело о даче взятки соратникам экс-президента было пересмотрено.

Все дело в том, что суды уже три раза выносили решения по поводу его возможного участия в коррупционных схемах, где Ли, как утверждает обвинение, в различных формах передавал взятки Чхве и Пак в обмен на помощь в получении прав на управление концерном Samsung.

В 2017 году Ли был приговорен к пяти годам тюрьмы, но подал апелляцию, и уже на следующий год приговор был заменен на условный срок. Но прокуратура Кореи не оставляла своих попыток упрятать его за решетку. В 2019 году Верховный суд Кореи в ходе очередных слушаний пришел к выводу, что Ли таки давал взятки и дал указание пересмотреть дело.

Сегодня Верховный суд Сеула вновь рассмотрел все обстоятельства дела и пришел к выводу, что Ли действительно был замешан в коррупционных схемах. Вице-президент Samsung Electronics был взят под стражу в зале суда.

Адвокаты Ли Чжэ Ена подадут апелляцию на это решение, а потому окончательного вердикта придется подождать. Однако очень высока вероятность, что на этот раз Ли действительно "сядет", так как именно Верховный суд Южной Кореи, который будет рассматривать апелляцию, и решил, что Ли давал взятки и дал указание провести новое судебное разбирательство, вылившееся в итоге в реальный тюремный срок.

Добавим, что из-за обвинений в коррупции и злоупотреблении властью Пак Кын Хе в 2017 году был объявлен импичмент.