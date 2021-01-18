Обнаружены тела трех погибших моряков с украинского сухогруза Arvin, который в непогоду всего за пять минут затонул накануне у берегов Турции. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

"По сообщению турецких властей, по состоянию на 10:00 18 января 6 членов экипажа спасены (пять граждан Украины и один гражданин РФ), найдены тела трех погибших моряков (продолжается процедура их идентификации)", - говорится в сообщении МИД Украины.

Спасенные моряки помещены в местную больницу г. Бартын. Спасатели продолжают поиски остальных моряков, судьба которых неизвестна.

В г. Бартын прибыл посол Украины в Турции и консульские работники для предоставления пострадавшим гражданам Украины необходимой консульской помощи и координации взаимодействия с турецкими компетентными органами на месте. Дело находится на особом контроле МИД и посольства страны в Турции.

По данным посольства Украины в Турции, спасенных украинских моряков уже выписали из больницы.

"Состояние здоровья удовлетворительное - спасибо врачам Bartın Devlet Hastanesi. Благодарны губернаторству Бартына за одежду и обувь для парней. Украинские консулы готовят документы для возвращения моряков домой", - говорится в собщении.

Напомним, что судно Arvin затонуло у турецкого побережья в воскресенье, 17 января. Судовладельцем корабля оказалась украинская компания Arvin Shipping LTD.

Также мы писали о том, что на борту находились 12 членов экипажа. Двое из них граждане России, остальные - украинцы.