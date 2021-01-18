В Сети обсуждают видео Владимира Зеленского, снятое 1 марта 2014 года - то есть после начала аннексии Крыма. А также после отмены 23 февраля языкового закона Кивалова-Колесниченко, который давал русскому языку статус регионального.

Что вызвало всплеск антиправительственных настроений на юго-востоке Украины. Судя по заявлениям Зеленского - тогда он был против уменьшения языковых прав.

"Я хочу обратиться к нашей сегодняшней власти... Прошу вас уважать народ. Если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски - отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им возможность говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски и я - гражданин Украины", - сказал глава "95 квартала" в эфире ТСН.

Отметим, что при президенте Зеленском вступил в действие закон о тотальной украинизации. Он был принят еще при Порошенко, однако Зе и его монобольшинство даже не попытались пересмотреть ни одного из положений этого документа.

А на днях, 16 января, вступила в действие норма, которая переводит на мову всю сферу услуг, что уже вызвало первые скандалы на юге страны - в Одессе.

Но вернемся к заявлениям Зеленского шестилетней давности. Он упрекал майдновцев, что те не слышат Донбасса. И что Украина и Россия - братские народы.

"Вы говорили, что у нас в правительстве одни донецкие, а мы сделаем по-другому. А теперь у нас в правительстве одни не-донецкие. А вы обещали нам власть, которая будет заботиться о всех регионах", - адресовался Зе к новой власти.

Далее Зеленский обратился к Путину и попросил у него не допустить военного конфликта между Россией и Украиной. Аргументация, которую он приводил, также интересна.

"Россия и Украина - мы действительно братские народы. Я знаю тысячи людей, которые живут в России, замечательные люди. Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем независимо от языка", - сказал Зе и тогда же озвучил уже известную свою фразу, что "готов обратиться к вам на коленях, только не ставьте на колени наш народ".