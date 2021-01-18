В понедельник, 18 января, Кабмин на внеочередном заседании назначил исполняющего обязанности главы Госагентства лесных ресурсов и согласовал ряд назначений в Днепропетровской, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой облгосадминистрациях.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Кабмин по соглашению сторон уволил Василия Кузевича с должности главы Государственного агентства лесных ресурсов. Он занимал должность с июля 2020 года. Временно обязанности главы Госагентства возложили на Юрия Болоховца, который также занимает должность заместителя его главы.

Также Кабмин 18 января согласовал назначения:

Владимира Орлова первым заместителем главы Днепропетровской ОГА;

Максима Беспальчука заместителем главы Днепропетровской ОГА.

Ольги Горб заместителем главы Днепропетровской ОГА;

Александра Федько заместителем главы Житомирской ОГА;

Владимира Важинского заместителем главы Тернопольской ОГА;

Владимира Билыка заместителем главы Хмельницкой ОГА;

Владимира Юрьева заместителем главы Хмельницкой ОГА.

Напомним, также на внеочередном заседании 18 января Кабмин утвердил новую цену на газ в 6,99 гривен, против которой уже идут протесты.

Кроме того, мы писали о том, что в конце прошлого года главой Государственной фискальной службы назначили Вадима Мельника.