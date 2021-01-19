Вторник 19 января - это восьмые лунные сутки, период кардинальных изменений и внутренних преобразований. Изменениям способствуют символ дня - птица Феникс.

Описание дня. Сегодня организм перестраивается и насыщается энергией. Все изменения происходят на биохимическом уровне. Для многих это период, чтобы начать жизнь с чистого листа. День также подходит для самоанализа, когда нужно избавиться от бед, которые настигали вас в прошлом. Возможно, вы обидели кого-то или доставили неприятности - попросите прощение.

День может преподнести неожиданные сюрпризы, поэтому важно оставаться собранным и организованным. Пригодится умение подстраиваться под меняющиеся обстоятельства, менять планы или тактику поведения.

Для пассивных людей день может быть опасным, особенно если работа связана с огнем или электрикой.

Здоровье и питание. Любое начало болезни сегодня может иметь печальные последствия, если не принять профилактические меры. В зоне риска - желудок, нервная система и печень. Категорически нельзя переедать, пить алкоголь и курить.

Сны. В этот день сновидения раскрывают нам смысл жизни, рассказывают о нашей миссии.

Стрижка волос в этот день не только благоприятно влияет на их рост, но и способствует продлению вашей жизни.

Любовь и отношения. По возможности относитесь тепло к окружающим. Проведите день в компании друзей, избегая ссор. В любви важна свобода и возможность побыть в одиночестве. Это благоприятно отразится на взаимоотношениях. Не настаивайте на общении с флегматичными людьми. День нежелателен для свадьбы. Брак может породить разногласия.

Работа и творчество. Удачный день для коллективной работы и поиска новых партнеров. Начальство сегодня менее отзывчиво к глобальным проблемам, но с мелкими вопросами обращаться можно смело. Напряженный день для бизнеса. Старайтесь не перетруждать себя и не задерживаться после работы.

Практики дня:

Можно голодать и проводить очищение организма;

Созерцать огонь. Такая процедура также станет своего рода очищением.

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