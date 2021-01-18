В Борисполе представитель партии "Европейская солидарность" и депутат городского совета Владимир Борисенко набрал 28,41% голосов избирателей и победил на выборах мэра.

Об этом сообщает со ссылкой на данные ТИК общественное движение "Честно".

В частности, согласно данным территориальной избирательной комиссии:

на втором месте действующий секретарь Бориспольского горсовета Владислав Байчас (20,61% голосов);

на третьем - представитель партии "Удар" Владимир Кондратенко (20,22% голосов);

четвертое место занял кандидат от ВО "Свобода" Олег Верес (10,67% голосов).

"В Борисполе, как и в Новгороде-Северском, где, по предварительным подсчетам, побеждает представитель партии мэра Чернигова "Родной дом" действующий секретарь горсовета Людмила Ткаченко, не будет второго тура выборов, поскольку в этих громадах меньше 75 тысяч избирателей", - рассказали в "Чесно".

В тоже время в еще одном городе, где проходили досрочные выборы - в Броварах, побеждает действующий мэр Игорь Сапожко (шел от партии "Еднисть"), который набрал более 50%. Эти данные обнародовал экс-нардеп Павел Ризаненко.

На втором месте представитель Евросолидарность Олег Иваненко (почти 15%) и лишь на третьем месте Дмитрий Ратников от "Слуги народа" (10%).

Как сообщала "Страна", выборы мэра Борисполя проходили 25 октября. Тогда действующий градоначальник Анатолий Федорчук получил больше всего голосов, однако он скончался от коронавируса еще до официального оглашения результатов выборов. После этого повторные выборы были назначены на 27 декабря, а позже перенесены на 17 января.

Также напомним, что 17 января повторные выборы мэров проходили в трех городах Украины.