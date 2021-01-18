Украинский генетик Александр Коляда назвал три причины, почему женщины меньше страдают от коронавируса. Заражаются они не реже, чем мужчины, но осложнений у женщин меньше.

В своем посте в Facebook ученый уточнил, что дело не в гендерной избирательности Covid-19 - от всех остальных простудных заболеваний осложнений у мужчин также больше. Да и в целом в природе у абсолютного большинства млекопитающих, самцы болеют больше и живут соответственно меньше.

"Причин может быть три. Самая глубинная причина - это генетические отличия. Как пишет учебник биологии, у женщин две Х хромосомы, а у мужчин одна Х и одна Y. На Х хромосоме довольно много генов в сравнении с Y, и чтобы женщины так очевидно не превосходили мужчин, одна из Х хромосом выключается, и в клетках не работает. Это называется компенсация дозы, и она уравнивает мужчин и женщин во многих биологических проявлениях. Такое выключение происходит не для всей Х хромосомы, и некоторые ее части его избегаю. И вот оказалось, что белок ACE2, который служит вратами для коронавируса в наших клетках, как раз находится на таком участке Х хромосомы, который частично избегает выключения для уравнивания полов.

То есть у мужчин есть одна копия гена, с белком которого связывается вирусу, а у женщин их две. Когда вирус связывается с этим белком, он не только проникает в клетку, а еще и выводит из строя тонкую клеточную машинерию, и тем самым вносит дисбаланс во многие системы организма. Это чревато осложнениями при инфекции.

Так как у женщин копий гена две, и они могут отличатся между собой, вирусу сложнее поломать все эти белки на клетках, и часть их них продолжает работать на благо всего организма. Женщины не реже заражаются короной. Но чуть реже страдают от осложнений.

Вторая причина половых отличий – это гормоны. Тестостерон, которым так гордятся мужчины, давно известный подавитель иммунитета. Зачем так сделано – отдельный интересный вопрос. Конечно это не основная его роль, и медицинское его влияние очень сложное. Но у биологов есть эволюционное объяснение его связи с иммунитетом. Теория гандикапа говорит о том, что самки в природе выбирают самцов по самым "тестостероновым" признакам: низкий голос, рискованное поведение, широкие скулы, красивые мышцы. Ну или что там принято считать мужественным у вашего вида.

И чтобы человечество (и все другие -чества) не потонули в пучине легкомысленных и поверхностных выборов самок, природа прикрутила тестостерону еще и функцию небольшого подавления иммунитета.

Это позволяет отсеивать по-мужски красивых, но слабых. Если видишь павлина с большим хвостом и он еще и дожил до половозрелости и не умер от инфекций и паразитов - значит у него и мужские гормоны в норме и с иммунитетом сложилось. Его потомство будет и жизнеспособным, и сексуально популярным.

Кстати, в одном исследовании заметили, что лысые мужчины (еще один признак повышенного тестостерона) чаще попадают в больницу при ковиде. Эстроген же наоборот, по всей видимости способствует защите от инфекционных болезней.

Третья причина это уже поведение. Во всех странах мира, в независимости от культурных особенностей, женщины живут дольше мужчин. При этом, очереди в наши поликлиники по большей мере наполнены бабушками, а не дедушками. Женщины больше заботятся о своем здоровье, в среднем реже выходят на улицу и больше придерживаются карантинных правил. Что очевидно идет им на пользу. Мужчины же и больше курят, и правила меньше соблюдают" - написал Александр Коляда.

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