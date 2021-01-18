Жители Полтавы не прекращают устраивать акции против повышения тарифов, несмотря на то, что Кабинет Министров утвердил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр.

Об этом пишет и публикует соответствующие фото Telegram-канал "Протест".

В понедельник, 18 января, полтавчане перекрыли трассу Киев-Харьков, протестуя против повышения тарифов. Митингующие требуют снижения тарифов на газ и его транспортировку и утверждают, что высокая цена на газ является непосильной для многих украинцев.

"Протестующие требовали направлять газ украинской добычи исключительно на нужды украинских потребителей, что позволит уменьшить цену на газ +/- до 2 гривен. Газ по 2 не миф, а реальность", - говорится в сообщении.

Судя по фото, на митинг вышли несколько десятков человек. В руках они держат плакаты "Полтава против тарифного геноцида", "Украинцам - украинский газ" и другие.

Напомним, в начале 2021 года страну охватили тарифные протесты. Они прошли во многих городах Украины. Вчера, 17 января, в Житомире люди, протестуя против повышения тарифов, ворвались в здание ОГА.

На сегодняшнем заседании Кабмин утвердил установление предельной цены на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубический метр. В Офисе президента ранее заявляли, что госрегулирование позволит снизить тарифы на газ для украинцев на 30%. На деле же цена на газ на январь и так колеблется в пределах от 6 990 до 10 800 грн. То есть тарифы снизятся не для всех украинцев, а для многих это снижение будет не таким существенным. Подробнее об этом можно почитать в нашем материале.